Лучший боец UFC анонсировал переход в тяжелый дивизион

Ранее он оставил титул в полутяжелом весе.

Джон Джонс. Фото: ufcbet.ru©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 13:03
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), объявил о переходе в тяжелый дивизион.

"За последние десять лет у меня было всего три близких поединка. Можно с уверенностью заявить, что полутяжелый дивизион зачищен. Теперь я перехожу в лучший за все время тяжелый дивизион", - приводит слова Джонса "Чемпионат" со ссылкой на его аккаунт в Twitter.

Ранее 33-летний Джонс заявил, что освобождает чемпионский титул в полутяжелом весе.

Президент UFC Дана Уайт, комментируя шансы Джонса получить титульный поединок в тяжелом весе, сообщил, что Джонс не станет первым в очереди на бой со Стипе Миочичем.

Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок провел в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. Всего провел 28 поединков: одержал 26 побед и потерпел два поражения.
Метки:
Бои по смешанным правилам UFC MMA
Смешанные UFC
0
Сегодня 13:03
© 2008 - 2020 ТОО «EML»