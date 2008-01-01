Мария Агапова рисует картины, не ест мясо, в США попала в аварию, но первой из казахстанок пробилась в UFC

Уже в эти выходные казахстанка Мария Агапова проведет свой второй бой в UFC. Рассказываем, почему его нельзя пропустить.

23-летняя Мария дебютировала в UFC 14 июня. Причем сделала это очень ярко. Она выступила в основном карде турнира UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где в первом раунде победила американку Ханну Сайферс.



Ее следующий бой в сильнейшем промоушене мира состоится 22 августа против 31-летней американки Шаны Добсон. По казахстанскому времени он пройдет примерно в шесть утра 23 августа.

У Добсон три победы и четыре поражения. И серия из трех поражений. На счету Агаповой девять побед и одно поражение. Она имеет серию из трех побед.

Агапова первой из представительниц нашей страны дебютировала в UFC. После нее это сделал Жалгас Жумагулов.

Мария вегетарианка, ест сыр и пьет молоко. Она выступает против убийства животных.

Она переехала в США больше года назад. Живет во Флориде в Коконат Крике. В родной Павлодар Мария пока возвращаться не хочет, потому что не знает, что будет там делать.

При переезде в США она столкнулась с серьезными проблемами: проиграла поединок в шоу "Претендент", победительница которого получила контракт с UFC. У нее не было денег, спонсоров, а долги росли. Временами у нее даже была проблема с ночлегом. А еще в США ее сбила машина. Но несмотря на все это Агапова смогла пробиться в сильнейший промоушен мира.

В доме Марии в США висит флаг Казахстана. "Это моя родина, я там родилась и выросла", - говорит Агапова.

Мария очень талантливый человек: она дерется, пишет картины и книги. Одну из ее картин за 500 долларов купил известный боец UFC Джуниор Дос Сантос. Еще одна картина досталась чемпионке UFC в двух весовых категориях Аманде Нуньес.

Агапова любит танцевать и часто на тренировках изучает технику самообороны. Причем обезвреживает она и "бандитов" с оружием.

И вообще, Мария очень классная! И мы все вместе должны ее поддержать в этом поединке. Удачи, Мария!



