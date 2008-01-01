"Коп рахмет!". Сергей Морозов сделал заявление перед дебютом в UFC

Казахстанец Сергей Морозов
поделился ожиданиями от дебюта в UFC и поблагодарил всех, благодаря кому случился переход в сильнейший промоушен мира.
Накануне его менеджер Саят Абдрахманов
сообщил, что следующий поединок Морозова
состоится
на UFC 254, в главном событии которого чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов
встретится с американцем Джастином Гэтжи
. Турнир примет
Бойцовский остров в Абу-Даби (ОАЭ).
"Вот и случилось событие, к которому я шел и стремился последние годы. Дорога была сложной и тернистой, но тем слаще вкус победы, - отметил Морозов. - Во-первых, я хочу поблагодарить всех своих близких за то, что верили в меня и всегда поддерживали. Хочу сказать коп рахмет всем нашим болельщикам, которые с нами при любом раскладе. Это наша общая победа.
Отдельное спасибо нашему тренеру Айбеку Шокпутову, клубу "Еркин-Куш", команде Arlan MMA Pro Team - без вашей поддержки мы бы не смогли добиться таких результатов. Спасибо Саяту Абдрахманову за его профессиональную работу.
Теперь настало время газовать, и я обещаю, что приложу к этому все усилия. Со мной рядом мои братья, а значит - любые проблемы нам по плечу.
Флаг нашей страны должен гордо развеваться в лучшей мировой лиге - UFC/ Казахстан, алга!".
Ранее стало известно, что соперником Морозова может стать
россиянин Умар Нурмагомедов - двоюродный брат Хабиба.
В UFC Морозов перешел
в статусе чемпиона M-1 Global в легчайшем весе. Последний бой уроженец Актобе провел 19 октября в Нур-Султане, когда победил
решением американца Джоша Реттингхауса
.