"Коп рахмет!". Сергей Морозов сделал заявление перед дебютом в UFC

Уже появилась информация о возможном сопернике.

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Сегодня 18:22
Казахстанец Сергей Морозов поделился ожиданиями от дебюта в UFC и поблагодарил всех, благодаря кому случился переход в сильнейший промоушен мира. 

Накануне его менеджер Саят Абдрахманов сообщил, что следующий поединок Морозова состоится на UFC 254, в главном событии которого чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи. Турнир примет Бойцовский остров в Абу-Даби (ОАЭ). 

"Вот и случилось событие, к которому я шел и стремился последние годы. Дорога была сложной и тернистой, но тем слаще вкус победы, - отметил Морозов. -  Во-первых, я хочу поблагодарить всех своих близких за то, что верили в меня и всегда поддерживали. Хочу сказать коп рахмет всем нашим болельщикам, которые с нами при любом раскладе. Это наша общая победа.

Отдельное спасибо нашему тренеру Айбеку Шокпутову, клубу "Еркин-Куш", команде Arlan MMA Pro Team - без вашей поддержки мы бы не смогли добиться таких результатов. Спасибо Саяту Абдрахманову за его профессиональную работу.

Теперь настало время газовать, и я обещаю, что приложу к этому все усилия. Со мной рядом мои братья, а значит - любые проблемы нам по плечу.

Флаг нашей страны должен гордо развеваться в лучшей мировой лиге - UFC/ Казахстан, алга!". 

Ранее стало известно, что соперником Морозова может стать россиянин Умар Нурмагомедов - двоюродный брат Хабиба. 

В UFC Морозов перешел в статусе чемпиона M-1 Global в легчайшем весе. Последний бой уроженец Актобе провел 19 октября в Нур-Султане, когда победил решением американца Джоша Реттингхауса
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Морозов Сергей Абдрахманов Саят UFC
Смешанные UFC
0
Сегодня 18:22
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