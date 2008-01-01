Лучший боец UFC объявил об уходе из промоушена

Ранее он отказался от чемпионского пояса.

Джон Джонс. Фото: Reuters/Stephen R. Sylvanie
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 10:58
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), объявил об уходе из промоушена. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Джонс заявил, что поговорил с руководством UFC по телефону. "Пояс в полутяжелом весе официально вакантен", - уточнил спортсмен. Американец назвал карьеру в UFC "потрясающим путешествием", а также поблагодарил фанатов и соперников. Кроме того, американец пообещал продолжать тренироваться и проходить допинг-контроль.

5 августа сообщалось, что Джонс сохранит пояс чемпиона в полутяжелом весе, несмотря на отказ от титула. Глава организации Дана Уайт заявил, что не намерен лишать бойца титула и проводить бой за вакантный пояс, хотя ясности относительно будущего спортсмена нет.

Конфликт Джонса с UFC был вызван разногласиями относительно размеров гонораров за поединки. В итоге сам боец публично отрекся от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.

В профессиональных ММА Джонс провел 28 поединков. Он одержал 26 побед и потерпел два поражения.
Метки:
UFC
Смешанные UFC
0
Сегодня 10:58
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