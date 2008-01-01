Лучший боец UFC объявил об уходе из промоушена
Ранее он отказался от чемпионского пояса.
Джон Джонс. Фото: Reuters/Stephen R. Sylvanie
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), объявил об уходе из промоушена. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
Джонс заявил, что поговорил с руководством UFC по телефону. "Пояс в полутяжелом весе официально вакантен", - уточнил спортсмен. Американец назвал карьеру в UFC "потрясающим путешествием", а также поблагодарил фанатов и соперников. Кроме того, американец пообещал продолжать тренироваться и проходить допинг-контроль.
5 августа сообщалось, что Джонс сохранит пояс чемпиона в полутяжелом весе, несмотря на отказ от титула. Глава организации Дана Уайт заявил, что не намерен лишать бойца титула и проводить бой за вакантный пояс, хотя ясности относительно будущего спортсмена нет.
Конфликт Джонса с UFC был вызван разногласиями относительно размеров гонораров за поединки. В итоге сам боец публично отрекся от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.
В профессиональных ММА Джонс провел 28 поединков. Он одержал 26 побед и потерпел два поражения.