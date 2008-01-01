Жалгас Жумагулов обратился к Сергею Морозову после подписания контракта с UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) Жалгас Жумагулов
поздравил своего соотечественника Сергея Морозова
с подписанием контракта с UFC.
"Сергей Морозов подписал соглашение и дебютирует на UFC 254", - написал менеджер Саят Абдрахманов в Twitter.
"Мои поздравления моему брату Сергею Морозову! Он давно заслужил быть в UFC", - прокомментировал Жумагулов.
Дебют Морозова в UFC намечен
на 24 октября. Казахстанец заявлен на турнир UFC 254, в главном событии которого чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов
проведет защиту титула с американцем Джастином Гэтжи
.
Соперником Морозова по дебютному бою может стать
россиянин Умар Нурмагомедов
(12-0) - двоюродный брат Хабиба. Этот поединок находится в разработке.
Сам Жумагулов уже дебютировал в UFC. В июле казахстанец спорным решением судей проиграл
бразильцу Раулиану Пайве
.