Жалгас Жумагулов обратился к Сергею Морозову после подписания контракта с UFC

Дебют казахстанца намечен в карде у Хабиба.

Фото: instagram.com/sayatus/
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 09:14
Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) Жалгас Жумагулов поздравил своего соотечественника Сергея Морозова с подписанием контракта с UFC.

"Сергей Морозов подписал соглашение и дебютирует на UFC 254", - написал менеджер Саят Абдрахманов в Twitter.

"Мои поздравления моему брату Сергею Морозову! Он давно заслужил быть в UFC", - прокомментировал Жумагулов.



Дебют Морозова в UFC намечен на 24 октября. Казахстанец заявлен на турнир UFC 254, в главном событии которого чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула с американцем Джастином Гэтжи.

Соперником Морозова по дебютному бою может стать россиянин Умар Нурмагомедов (12-0) - двоюродный брат Хабиба. Этот поединок находится в разработке.

Сам Жумагулов уже дебютировал в UFC. В июле казахстанец спорным решением судей проиграл бразильцу Раулиану Пайве.
Метки:
Морозов Сергей Жумагулов Жалгас UFC Казахстан MMA Актобе
Смешанные UFC
0
Сегодня 09:14
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