Казахстанец Морозов дебютирует в UFC боем в карде Хабиба

Казахстанец Сергей Морозов
дебютирует в UFC 24 октября. Об этом сообщил его менеджер Саят Абдрахманов
.
Бой Морозова пройдет на UFC 254, в главном событии которого чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов
встретится с американцем Джастином Гэтжи
. Турнир пройдет
на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).
В UFC Морозов перешел
в статусе чемпиона M-1 Global в легчайшем весе. Последний бой уроженец Актобе провел 19 октября в Нур-Султане, когда победил
решением американца Джоша Реттингхауса
.
31-летний Морозов дебютировал в ММА в 2008 году. На его счету 16 побед при четырех поражениях. Соперник по дебюту в UFC будет объявлен позднее.