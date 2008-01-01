Казахстанец Морозов дебютирует в UFC боем в карде Хабиба

На его счету 16 побед.

Сергей Морозов. Фото: M1©
Новости спорта Смешанные UFC
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Вчера 23:18
Казахстанец Сергей Морозов дебютирует в UFC 24 октября. Об этом сообщил его менеджер Саят Абдрахманов

Бой Морозова пройдет на UFC 254, в главном событии которого чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи. Турнир пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). 

В UFC Морозов перешел в статусе чемпиона M-1 Global в легчайшем весе. Последний бой уроженец Актобе провел 19 октября в Нур-Султане, когда победил решением американца Джоша Реттингхауса

31-летний Морозов дебютировал в ММА в 2008 году. На его счету 16 побед при четырех поражениях. Соперник по дебюту в UFC будет объявлен позднее. 

Метки:
Морозов Сергей Нурмагомедов Хабиб Абдрахманов Саят UFC
Смешанные UFC
0
Вчера 23:18
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