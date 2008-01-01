Экс-чемпиона UFC нокаутировали во втором раунде

Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк
нокаутировал бразильца Жуниора Дос Сантоса
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок прошел на UFC 252 в Лас-Вегасе. На четвертой минуте второго раунда Розенстрайк поймал соперника у сетки, а затем успешно добил.
Для 32-летнего Розенстрайка эта победа стала 11-й в карьере при одном поражении. В мае этого года суринамец проиграл нокаутом
камерунцу Фрэнсису Нганну
(18-3).
36-летний Дос Сантос, который в 2011 и 2012 году был чемпионом UFC, потерпел третье подряд поражение и имеет теперь восемь проигрышей при 21 победе.
Добавим, что в главном событии UFC 252 состоялся третий бой между американцами Стипе Миочичем
и Даниэлем Кормье
- решением судей победил
Миочич, защитив титул чемпиона в тяжелом весе.