Экс-чемпиона UFC нокаутировали во втором раунде

Победитель вернулся после первого поражения в карьере.

Фото: UFC©
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Сегодня 19:23
Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал бразильца Жуниора Дос Сантоса , передает корреспондент Vesti.kz

Поединок прошел на UFC 252 в Лас-Вегасе. На четвертой минуте второго раунда Розенстрайк поймал соперника у сетки, а затем успешно добил.  



Для 32-летнего Розенстрайка эта победа стала 11-й в карьере при одном поражении. В мае этого года суринамец проиграл нокаутом камерунцу Фрэнсису Нганну (18-3). 

36-летний Дос Сантос, который в 2011 и 2012 году был чемпионом UFC, потерпел третье подряд поражение и имеет теперь восемь проигрышей при 21 победе. 

Добавим, что в главном событии UFC 252 состоялся третий бой между американцами Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье - решением судей победил Миочич, защитив титул чемпиона в тяжелом весе. 
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Смешанные UFC
0
Сегодня 19:23
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