Миочич победил Кормье в трилогии и защитил свой титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Американец Стипе Миочич защитил свой титул чемпиона UFC в тяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC 252, в главном событии которого он встречался с предыдущим обладателем титула канадцем Даниэлем Кормье.

Это был уже третий бой между соперниками, счет в противостоянии которых был равен 1-1. Оба раза бойцы побеждали досрочно, но этот поединок стал исключением - он продлился все пять раундов.

Миочич сохранил свой титул, сделав счет личных противостояний 2-1 в свою пользу. Отметим, что в предыдущий поединок с Кормье также выиграл он, отобрав у него этот пояс.

По ходу этого боя оба бойца попадали друг другу пальцами в глаза, Кормье даже потребовался осмотр медиков. При этом в концовке второго раунда у Миочича был шанс решить исход поединка досрочно, но помешал гонг.