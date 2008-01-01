Прямая трансляция трилогии Миочич - Кормье и других боев турнира UFC 252

В ночь с 15 на 16 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC 252, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В главном событии вечера чемпион UFC в тяжелом весе американец Стипе Миочич
(19-3) подерется с предыдущим обладателем титула канадцем Даниэлем Кормье
(22-2). Этой третий бой между осперниками. Текущий счет в противостоянии равный 1-1. Оба побеждали досрочно.
Файткард основного шоу:
Бой в тяжелом весе:
Джуниор дос Сантос (21-7) vs Жаирзиньо Розенструйк;
Бой в легчайшем весе:
Шон О'Мэлли (12-0) vs Марлон Вера (15-6-1);
Бой в легчайшем весе:
Мераб Двалишвили (11-4) vs Джон Додсон (21-11);
Бой в полулегком весе:
Герберт Бернз (11-2) vs Даниэль Пинеда (26-13).
Начало трансляции в 08:00 по времени Нур-Султана. Ссылки будут добавлены ближе к началу события.