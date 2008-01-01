Миочич и Кормье провели последнюю дуэль взглядов перед трилогией на UFC 252

В ночь на 16 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В главном событии вечера в третий раз между собой встретятся американские тяжеловесы Стипе Миочич
и Даниэль Кормье
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Перед этим поединком соперники провели последнюю дуэль взглядов.
На взвешивании вес Миочича составил 105,7 килограмма, вес Кормье - 107.
Напомним, в первых двух боях соперники обменялись победами. 7 июля 2018-го победил
Кормье, тогда как 17 августа 2019 года Миочич взял
убедительный реванш.