Миочич и Кормье провели последнюю дуэль взглядов перед трилогией на UFC 252

В первых двух боях соперники обменялись победами.

Фото: instagram.com/ufc©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 14:01
В ночь на 16 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В главном событии вечера в третий раз между собой встретятся американские тяжеловесы Стипе Миочич и Даниэль Кормье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед этим поединком соперники провели последнюю дуэль взглядов.

На взвешивании вес Миочича составил 105,7 килограмма, вес Кормье - 107. 

Напомним, в первых двух боях соперники обменялись победами. 7 июля 2018-го победил Кормье, тогда как 17 августа 2019 года Миочич взял убедительный реванш.
Метки:
UFC Бои по смешанным правилам MMA
Смешанные UFC
0
Сегодня 14:01
© 2008 - 2020 ТОО «EML»