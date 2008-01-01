Хабиб Нурмагомедов рассказал, как перенес потерю отца

Он пообещал продолжить его дело.

Фото: Instagram.com©
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Сегодня 22:06
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как перенес потерю отца и тренера, сообщает "Чемпионат"

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванные коронавирусом. Кроме сына, он воспитал 18 чемпионом мира по боевому самбо и работал с рядом российских бойцов UFC.

"Это тяжелая утрата. У меня были с ним очень близкие отношения: друг, отец, тренер. Конечно, переживаю, - признался Хабиб на пресс-конференции. - Будет ложью, если я скажу, что мне это не мешает. Возможно, эти чувства выведут меня на новый уровень, и я стану сильнее.

Любые испытания могут либо сломать, либо сделать сильнее. Посмотрим, как получится у меня.

Тренировки в школе отца продолжаются. Зал, к сожалению, закрыт. С 1 сентября планируем открыть, если пандемия пойдет на спад. Это было основной целью отца.

У отца было очень много планов. До сих пор читаю его записные книжки. Все, что смогу, я делаю и буду делать. Недавно встречался с главой республики, Владимиром Владимировичем (Путиным). Хотим довести до ума школу, которую дал нам Владимир Владимирович. Надо сделать много работы. Школа будет высоко в горах - 2200 метров над уровнем моря. Там будут проходить сборы. Хотим сделать базу туристическим достоянием.

Я всегда говорил, что отец хочет принести много пользы окружающим. После боя я продолжу его дело". 

Следующий бой Хабиб проведет 24 октября против американца Джастина Гэтжи. Российский боец сообщил, что поединок состоится на Бойцовском острове в Абу-Даби, а в карде выступят его братья. 
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0
Сегодня 22:06
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