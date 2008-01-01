Названо место проведения боя Хабиб - Гэтжи

Бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), передает РИА Новости.

Подробности российский боец рассказал на пресс-конференции.

Ранее было решено, что поединок состоится 24 октября. Но место его проведения было не определено.

"Надо подождать, пока наступит 24 октября. Бой состоится в Абу‑Даби, решили, что пройдет там, на Бойцовском острове. Надеюсь, что состоится. Уже готовлюсь, нахожусь в рабочем режиме", - сказал Нурмагомедов.

Бой Хабиба с Гэтжи возглавит турнир UFC 254. В карде также выступят братья российского бойца.