Названо место проведения боя Хабиб - Гэтжи

Российский чемпион рассказал подробности.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 14:29

Бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), передает РИА Новости.

Подробности российский боец рассказал на пресс-конференции. 

Ранее было решено, что поединок состоится 24 октября. Но место его проведения было не определено. 

"Надо подождать, пока наступит 24 октября. Бой состоится в Абу‑Даби, решили, что пройдет там, на Бойцовском острове. Надеюсь, что состоится. Уже готовлюсь, нахожусь в рабочем режиме", - сказал Нурмагомедов.

Бой Хабиба с Гэтжи возглавит турнир UFC 254. В карде также выступят братья российского бойца. 

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Нурмагомедов Хабиб UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 14:29
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