"Единственный способ побить этого парня". Гэтжи рассказал о победной тактике против Хабиба

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал о своей победной тактике против чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, передает MMA Fighting.

Американец раскрыл свои карты, рассказав, за счет чего планирует выиграть.

"Мы больше не боремся. Передо мной будут некоторые зоны, они не очень большие. Они должны стать зонами смерти, и я должен буду пользоваться ими в те моменты, когда они будут открыты. Это то, что умею делать лучше всего, - создавать бойню. Провоцировать столкновение машин.

Моя единственная цель - провоцировать как можно больше таких аварий. Не так уж и важно, говорим мы об ударах по корпусу или в голову. Главное - создавать эти аварийные ситуации, когда мы будем бить друг друга. Это единственный способ побить этого парня", - сказал Гэтжи.

Напомним, бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Место проведения шоу пока не объявлено. Вероятнее всего, оно пройдет в Абу-Даби (ОАЭ)