Братья Хабиба выступят у него в карде на турнире UFC

Двоюродные братья Хабиба Нурмагомедова выступят на одном с ним турнире. Об этом чемпион UFC в легком весе сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Умар и Абубакар Нурмагомедовы проведут свои поединки в карде на UFC 254, где главным станет бой Хабиба против временного чемпиона Джастина Гэтжи.

Место проведения шоу пока не объявлено. Вероятнее всего, оно пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Состоится же турнир 24 октября.

Напомним, для Хабиба это будет первый поединок с сентября прошлого года, когда он досрочно победил Дастина Порье.

"Мы втроем вернемся в один день на UFC 254. Абубакар Нурмагомедов, Ислам Махачев. В добавок будет и Умар Нурмагомедов. Короче, из нашей команды будет четверо бойцов", - написал Хабиб.