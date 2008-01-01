Конор МакГрегор сделал предложение своей возлюбленной

Он не женился много лет, несмотря на наличие детей.

Фото: instagram.com/deedevlin1
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 12:03

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор сделал предложение своей возлюбленной Ди Девлин, сообщают Vesti.kz.

Знаменательное событие было приурочено ко Дню рождения девушки, о чем ирландская звезда UFC написал в своем аккаунте в Instagram.

МакГрегор опубликовал фото со своей избранницей, которая демонстрирует помолвочное кольцо. 

"Что за день рождения для будущей жены", - подписал спортсмен снимок.  

Стоит отметить, что пара состоит в отношениях уже давно и воспитывает двоих детей - сына Конора Джека и дочку Крою.

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МакГрегор Конор UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 12:03
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