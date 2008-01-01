Стал известен полный кард турнира UFC с главным боем Олейник - Льюис

Бойцы уже прошли взвешивание.

Фото: twitter.com/mmafighting©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 10:37
В ночь на 9 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В его главном событии в рамках тяжелого веса встретятся россиянин Алексей Олейник и американец Деррик Льюис, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основной кард

Деррик Льюис - Алексей Олейник
Омари Ахмедов - Крис Уайдман
Даррен Стюарт - Маки Питоло 
Юлия Столяренко - Яна Куницкая
Бенеил Дариюш - Скотт Хольцман 

Предварительный кард

Тим Минс - Лауреано Старополи
Кевин Холланд - Хоаким Бакли
Насрат Хакпараст - Александр Муньос
Эндрю Санчес - Веллингтон Турман
Джастин Джейнс - Гэвин Такер
Питер Барретт - Юссеф Залал 
Ирвин Ривера - Али Аль-Каиси

Отметим, что главные участники вечера успешно прошли процедуру взвешивания. Вес Олейника составил 102,9 килограмма, вес Льюиса - 120,2.
Метки:
Бои по смешанным правилам UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 10:37
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