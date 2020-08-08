Стал известен полный кард турнира UFC с главным боем Олейник - Льюис

В ночь на 9 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В его главном событии в рамках тяжелого веса встретятся россиянин Алексей Олейник
и американец Деррик Льюис
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Основной кард
Деррик Льюис - Алексей Олейник
Омари Ахмедов - Крис Уайдман
Даррен Стюарт - Маки Питоло
Юлия Столяренко - Яна Куницкая
Бенеил Дариюш - Скотт Хольцман
Предварительный кард
Тим Минс - Лауреано Старополи
Кевин Холланд - Хоаким Бакли
Насрат Хакпараст - Александр Муньос
Эндрю Санчес - Веллингтон Турман
Джастин Джейнс - Гэвин Такер
Питер Барретт - Юссеф Залал
Ирвин Ривера - Али Аль-Каиси
Отметим, что главные участники вечера успешно прошли процедуру взвешивания. Вес Олейника составил 102,9 килограмма, вес Льюиса - 120,2.
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