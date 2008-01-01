Уроженец Казахстана после двух подряд побед получил улучшенный контракт от UFC

Кыргызский боец Рафаэль "Атаман" Физиев подписал улучшенный контракт с UFC. Он этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, в промоушене он провел три боя, в двух последних из них одержав победы. После этого 27-летним Физиевым, родившимся в Казахстане, восхитился президент UFC Дана Уайт. Интересы бойца представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

"Очень рад подписать новый контракт с UFC на четыре боя с улучшенными условиями. Спасибо моей менеджмент команде", - написал Физиев.