UFC исключил бойца за антидепрессанты

Американский боец ММА в средней весовой категории Эрик Спайсли
исключен из Ultimate Fighting Championship (UFC). Об этом сообщает "Чемпионат
" со ссылкой на The Sun.
33-летний Спайсли подвергся санкциям после того, как снялся с турнира UFC в выходные из-за проблем с весогонкой. Американец должен был выйти в октагон против Маркуса Переса
, но в последний момент его заменили на Чарли Онтивероса
.
Сам Спайсли связывает проблемы со здоровьем с приемом антидепрессантов, которые он употреблял после травмы в прошлом поединке.
В 2018 году Спайсли уже исключали из UFC. Тогда причиной стали три подряд поражения, однако затем бойца вернули в организацию.