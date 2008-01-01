UFC исключил бойца за антидепрессанты

В выходные он снялся с турнира

Эрик Спайсли. Фото: Esther Lin, MMA Fighting
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 10:53
Американский боец ММА в средней весовой категории Эрик Спайсли исключен из Ultimate Fighting Championship (UFC). Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на The Sun.

33-летний Спайсли подвергся санкциям после того, как снялся с турнира UFC в выходные из-за проблем с весогонкой. Американец должен был выйти в октагон против Маркуса Переса, но в последний момент его заменили на Чарли Онтивероса.

Сам Спайсли связывает проблемы со здоровьем с приемом антидепрессантов, которые он употреблял после травмы в прошлом поединке.

В 2018 году Спайсли уже исключали из UFC. Тогда причиной стали три подряд поражения, однако затем бойца вернули в организацию.
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Сегодня 10:53
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