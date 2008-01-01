"Золотой мальчик" UFC потерпел первое поражение в карьере

До этого он выиграл девять боев нокаутом в первом раунде.

Фото: Zuffa LLC

Американский боец UFC армянского происхождения Эдмен Шахбазян потерпел первое поражение в карьере.



Поединок против соотечественника Дерека Брансона состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе. Бой завершилось в третьем раунде после вмешательства судьи, который зафиксировал победу 36-летнего Брансона техническим нокаутом.



Это первое поражение Шахбазяна в UFC после 11 побед подряд. Ранее американец девять раз заканчивал поединки нокаутом в первых раундах и получил прозвище "Золотой мальчик". В активе Брансона теперь 21 победа и семь поражений.



