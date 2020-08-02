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"Золотой мальчик" UFC потерпел первое поражение в карьере

До этого он выиграл девять боев нокаутом в первом раунде.

"Золотой мальчик" UFC потерпел первое поражение в карьере
Фото: Zuffa LLC
Новости спорта Смешанные UFC
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Американский боец UFC армянского происхождения Эдмен Шахбазян потерпел первое поражение в карьере.

Поединок против соотечественника Дерека Брансона состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе. Бой завершилось в третьем раунде после вмешательства судьи, который зафиксировал победу 36-летнего Брансона техническим нокаутом.

Это первое поражение Шахбазяна в UFC после 11 побед подряд. Ранее американец девять раз заканчивал поединки нокаутом в первых раундах и получил прозвище "Золотой мальчик". В активе Брансона теперь 21 победа и семь поражений.

 

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Метки:
UFC MMA Бои по смешанным правилам

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