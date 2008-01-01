Боец потерял сознание перед выходом в октагон на турнире UFC

Поединок между американскими бойцами Тревином Джайлсом и Кевином Холландом в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе отменен, передает "Чемпионат".

Перед выходом в октагон Джайлс потерял сознание. Причина пока не называется.

Ранее на турнире из-за коронавируса был отменен бой между Эдом Херманом и Джеральдом Миршертом. По этой же причине не состоялся поединок бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканки Ирен Алданы, который должен был стать главным событием, так как тест последней на COVID-19 оказался положительным.