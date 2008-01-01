МакГрегор после завершения карьеры поднялся в рейтинге UFC

Ирландская звезда Конор МакГрегор улучшил позиции в легком дивизионе, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на официальный сайт UFC. В обновленном рейтинге бойцов промоушена он обогнал Дэна Хукера и вышел на четвертое место.

В рейтинге вне зависимости от весовых категорий он остался на 11-й строчке. Тони Фергюсон потерял две позиции и теперь занимает 15-е место, его обошли Дейвисон Фигередо и Роберт Уиттакер.

В полулегком весе россиянин Забит Магомедшарипов опустился на третье место, его обошел Брайан Ортега. Нейт Диаз потерял одно место в рейтинге полусреднего веса. Теперь он 12-й. Нейта опередил Висенте Луке.

В полутяжелом весе на одну строчку свои позиции улучшили Никита Крылов и Магомед Анкалаев. Российский боец Алексей Олейник вошел в топ-10 тяжелого дивизиона.

Напомним, не так давно МакГрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры. До этого ирландец дважды уходил из спорта, но потом возвращался. Рассказывая о причинах такого решения, МакГрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гэтжи. Уход ирландца подтвердил президент UFC Дана Уайт.

31-летний МакГрегор выступал в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним его соперником был американец Дональд Серроне, который на турнире UFC 246, прошедшем в январе 2020 года, потерпел поражение нокаутом за 40 секунд. На счету МакГрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения, последнее - от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.