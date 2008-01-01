"Не буду же я в ответ лаять". Чемпион UFC Ян прокомментировал оскорбления от олимпийского чемпиона

О привел свои доводы.

Петр Ян. Фото: UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян рассказал о конфликте с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях, победителе Олимпиады американце Генри Сехудо.



Сехудо, который в мае объявил о завершении карьеры, не раз нелестно отзывался о Яне.



"Не буду же я в ответ лаять. Иногда нужно проигнорировать ситуацию, быть хладнокровнее. Да и что он там, картошкой меня называет? Все, что он может.



Сехудо много говорит, но держит дистанцию. К тому же он сбежал из нашего дивизиона. Если бы Генри был уверен, что сможет побить любого из нас, не думаю, что он ушел бы и оставил пояс. Просто понимал, что для него может все плачевно закончиться. Теперь издалека напоминает о себе, потому что деньги ведь могут когда-нибудь закончиться",- цитирует Яна Lenta.ru.



Отметим, что интересы Яна представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.