"Не буду же я в ответ лаять". Чемпион UFC Ян прокомментировал оскорбления от олимпийского чемпиона

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян
рассказал о конфликте с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях, победителе Олимпиады американце Генри Сехудо
.
Сехудо, который в мае объявил о завершении карьеры, не раз нелестно отзывался о Яне.
"Не буду же я в ответ лаять. Иногда нужно проигнорировать ситуацию, быть хладнокровнее. Да и что он там, картошкой меня называет? Все, что он может.
Сехудо много говорит, но держит дистанцию. К тому же он сбежал из нашего дивизиона. Если бы Генри был уверен, что сможет побить любого из нас, не думаю, что он ушел бы и оставил пояс. Просто понимал, что для него может все плачевно закончиться. Теперь издалека напоминает о себе, потому что деньги ведь могут когда-нибудь закончиться",- цитирует Яна Lenta.ru.
Отметим, что интересы Яна представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов
.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, которых может не быть на сайте, прямо в своем телефоне!