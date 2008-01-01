UFC официально объявил о бое Хабиба Нурмагомедова

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов
(28-0) в следующем бою встретится с обладателем временного титула американцем Джастином Гэтжи
(22-2), передает корреспондент Vesti.kz
.
Организация официально анонсировала поединок, который состоится 24 октября и станет главным событием UFC 254. Место проведения турнира пока не уточняется.
Для Хабиба предстоящий поединок станет первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова
, который скончался
3 июля в возрасте 57 лет в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
31-летний Нурмагомедов будет в третий раз защищать титул чемпиона, который он завоевал в апреле 2018 года после победы
решением над американцем Элом Яквинтой
(14-6). Спустя шесть месяцев россиянин досрочно победил
ирландца Конора МакГрегора
(22-4), а в сентябре 2019 года - Дастина Порье
(26-6) из США. В обоих защитах соперники Нурмагомедова сдавались
после его удушающих приемов.
31-летний Гэтжи впервые в карьере подерется за главный чемпионский пояс UFC. В последнем бою 9 мая он в пятом раунде нокаутировал
соотечественника Тони Фергюсона
(25-4), прервав его серию из 12 побед, и отобрал временный титул. Изначально Фергюсон в эту дату должен был встретиться с Нурмагомедовым, но россиянин из-за пандемии коронавируса не смог вылететь в США.