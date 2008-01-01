UFC официально объявил о бое Хабиба Нурмагомедова

Россиянин впервые выступит после смерти отца.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: UFC©
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Сегодня 00:22
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) в следующем бою встретится с обладателем временного титула американцем Джастином Гэтжи (22-2), передает корреспондент Vesti.kz

Организация официально анонсировала поединок, который состоится 24 октября и станет главным событием UFC 254. Место проведения турнира пока не уточняется.

Для Хабиба предстоящий поединок станет первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля в возрасте 57 лет в результате осложнений, вызванных коронавирусом. 

31-летний Нурмагомедов будет в третий раз защищать титул чемпиона, который он завоевал в апреле 2018 года после победы решением над американцем Элом Яквинтой (14-6). Спустя шесть месяцев россиянин досрочно победил ирландца Конора МакГрегора (22-4), а в сентябре 2019 года - Дастина Порье (26-6) из США. В обоих защитах соперники Нурмагомедова сдавались после его удушающих приемов. 

31-летний Гэтжи впервые в карьере подерется за главный чемпионский пояс UFC. В последнем бою 9 мая он в пятом раунде нокаутировал соотечественника Тони Фергюсона (25-4), прервав его серию из 12 побед, и отобрал временный титул. Изначально Фергюсон в эту дату должен был встретиться с Нурмагомедовым, но россиянин из-за пандемии коронавируса не смог вылететь в США. 
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Сегодня 00:22
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