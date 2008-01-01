Победивший Жумагулова в скандальном бою бразилец продлил контракт с UFC

Бразильский боец ММА Раулиан Пайва, победивший не так давно казахстанца Жалгаса Жумагулова, продлил свой контракт с UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях. Новое соглашение рассчитано на четыре поединка.







"Я очень рад, что могу поделиться с вами новостью, которая важна на данном этапе карьеры. Речь о продлении моего контракта с UFC. Мне 24 года, я еще молод, однако уже обозначились некоторые достижения. Я очень благодарен Богу, моей семье, моей команде. Вместе мы сильнее и достигнем вершины", - прокомментировал событие Пайва.



Напомним, бой наилегчайшего веса прошел на Бойцовском острове в Абу-Даби и завершился победой Пайвы единогласным решением судей. Это вызвало многочисленные споры относительно объективности вердикта. Также активно обсуждались грязные приемы Пайвы, среди которых удары ниже пояса.



Жумагулов потерпел четвертое поражение в карьере при 13 победах. Пайва одержал 20-ю победу в ММА при трех поражениях. В UFC это у него вторая победа подряд. Также в рамках сильнейшего промоушена он потерпел два поражения.