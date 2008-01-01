Победивший Жумагулова в скандальном бою бразилец продлил контракт с UFC

В его активе две победы в рамках промоушена.

Раулиан Пайва. Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Вчера 14:10

Бразильский боец ММА Раулиан Пайва, победивший не так давно казахстанца Жалгаса Жумагулова, продлил свой контракт с UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях. Новое соглашение рассчитано на четыре поединка.



"Я очень рад, что могу поделиться с вами новостью, которая важна на данном этапе карьеры. Речь о продлении моего контракта с UFC. Мне 24 года, я еще молод, однако уже обозначились некоторые достижения. Я очень благодарен Богу, моей семье, моей команде. Вместе мы сильнее и достигнем вершины", - прокомментировал событие Пайва.

Напомним, бой наилегчайшего веса прошел на Бойцовском острове в Абу-Даби и завершился победой Пайвы единогласным решением судей. Это вызвало многочисленные споры относительно объективности вердикта. Также активно обсуждались грязные приемы Пайвы, среди которых удары ниже пояса. 

Жумагулов потерпел четвертое поражение в карьере при 13 победах. Пайва одержал 20-ю победу в ММА при трех поражениях. В UFC это у него вторая победа подряд. Также в рамках сильнейшего промоушена он потерпел два поражения.

Метки:
Жумагулов Жалгас UFC Казахстан MMA Актобе
Смешанные UFC
0
Вчера 14:10
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