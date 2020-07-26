Сколько заработал заменивший казахстанца Рахмонова боец за выступление на турнире UFC

Российский полусредневес Рамазан Эмеев
получил 44 тысячи долларов за бой против немца Никласа Штольце
на турнире UFC Fight Island 3 на Бойцовском острове в Абу-Даби, сообщает The Sports Daily
.
20 тысяч составил гонорар Эмеева за поединок, еще столько же - бонус за победу, а четыре тысячи он получил в качестве поощрительной выплаты от UFC - за выступление в момент пандемии коронавируса.
Намного меньше оказался заработок Штольце. Немец вернулся из ОАЭ с 13 500 долларами: 10 тысяч - гонорар, 3500 - поощрительная выплата. Чек мог увеличиться на 10 тысяч, если бы Штольце одержал победу.
Сколько вместе с гонораром и другими выплатами заработал казахстанец Жумагулов за дебют в UFC
Бой Эмеев - Штольце продлился все три раунда, а россиянин выиграл единогласным решением. Изначально соперником Эмеева должен был стать казахстанец Шавкат Рахмонов
, но его дебют в UFC отложился во второй раз из-за травмы руки.