Девушка-боец из UFC неожиданно остановилась во время поединка и едва не пожалела

Бразильянка Бет Коррейя неожиданно остановилась во время боя со шведкой иранского происхождения Пэнни Кианзад, который прошел на UFC Fight Island 3 в Абу-Даби, сообщает РИА Новости.



Эпизод случился в первом раунде. Вероятно, Коррейя приняла предупреждение о десяти секундах до конца раунда за сигнал о финише раунда и остановилась. Соперница незамедлительно воспользовалась этим и нанесла несколько мощных ударов в голову.



В итоге Кианзад выиграла единогласным решением. Для 28-летней уроженки Ирана эта победа стала 13-й при трех поражениях.



37-летняя Корейя проиграла в пятый раз. Также в ее активе есть 11 побед.



Напомним, что в главном событии UFC Fight Island 3 экс-чемпион среднего веса Роберт Уиттакер из Австралии победил англичанина Даррена Тилла. В предварительном карде свой поединок выиграл россиянин Мовсар Евлоев, которого представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов. На этом турнире должен был дебютировать в UFC казахстанец Шавкат Рахмонов, но он снялся из-за травмы, а заменивший его боец потерпел поражение.

