Российского бойца "задушили" в первом раунде на турнире UFC

Шотландский боец Пол Крейг досрочно победил россиянина Гаджимурада Антигулова на UFC Fight Island 3 на Бойцовском острове в Абу-Даби, передает корреспондент Vesti.kz.



Поединок полутяжелого веса состоялся в основном карде турнира в ОАЭ и завершился уже в первом раунде. На третьей минуте Крейг заставил соперника сдаться после удушающего приема.



На счету 32-летнего Крейга теперь 12 побед при четырех поражениях и одной ничьей, а 31-летний Антигулов проиграл в седьмой раз в карьере - также в его активе 21 выигранный бой.



В главном событии UFC Fight Island 3 экс-чемпион среднего веса Роберт Уиттакер из Австралии победил англичанина Даррена Тилла. В предварительном карде свой поединок выиграл россиянин Мовсар Евлоев, которого представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов. На этом турнире должен был дебютировать в UFC казахстанец Шавкат Рахмонов, но он снялся из-за травмы, а заменивший его боец потерпел поражение.