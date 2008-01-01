Жалгас Жумагулов высказался о главном бое турнира на Бойцовском острове UFC

Поединки мирового промоушена проходят в Абу-Даби.

Жалгас Жумагулов (справа). Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Вчера 14:33

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов, дебютировавший в UFC, прокомментировал главный бой турнира Fight Island 3, который прошел на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, в этом поединке экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер единогласным решением судей победил Даррена Тилла и стал претендентом на титул.

"Вот это бой! Это все об уважении", - Жумагулов в твиттере.

Напомним, что на этом турнире должен был дебютировать в UFC казахстанец Шавкат Рахмонов, но он снялся из-за травмы, а заменивший его боец потерпел поражение. В другом бою победу одержал россиянин Мовсар Евлоев, которого представляет общий с Жумагуловым и Рахмоновым менеджер - казахстанец Саят Абдрахманов.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне

Метки:
Жумагулов Жалгас UFC Казахстан MMA Актобе
Смешанные UFC
0
Вчера 14:33
© 2008 - 2020 ТОО «EML»