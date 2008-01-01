"Что думаешь, Серхио Рамос?" МакГрегор записал футбольное видео и был приглашен в "Реал"

Конор МакГрегор записал ответное видео для капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, передают Vesti.kz.
Ирландская звезда UFC показал, как забивает мячи и стучит по штангам, играя в футбол со своими друзьями.
"Что думаешь об этом, Серхио", - подписал МакГрегор видео.
Ранее Рамос повторил фирменную походку ирландца на тренировке и тоже выложил видео.
В юности Конор занимался футболом и выступал за клуб "Лудерс Селтик", а также болел за "Манчестер Юнайтед".
Известный футболист не оставил без внимания пост бойца и пригласил его на тренировку "Реала".
"Отлично, дружище. Подумай о том, чтобы присоединиться к тренировке мадридского "Реала". Будем рады видеть тебя в любое время", - написал испанец.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне