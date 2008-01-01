Заменивший казахстанца Рахмонова в бою на Бойцовском острове UFC немец потерпел поражение

Российский полусредневес Рамазан Эмеев одержал победу на турнире UFC Fight Island 3 на Бойцовском острове в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил в предварительном карде и решением судей оказался сильнее в поединке с немцем Николасом Штольце. Всего в UFC у россиянина теперь четыре победы и одно поражение.

Напомним, что изначально Эмеев должен был стать соперником Шавката Рахмонова, который сегодня планировал дебютировать в UFC. Однако казахстанский боец получил травму и вынужден был сняться с турнира, после чего его заменил Штольц.

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