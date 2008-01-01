Экс-чемпион UFC одержал победу в главном бою на турнире на Бойцовском острове

Бывший чемпион среднего веса австралиец Роберт Уиттакер одержал победу над англичанином Дарреном Тиллом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным на турнире UFC Fight Island 3, который прошел на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).

Уиттакер победил единогласным решением судей и стал претендентом на титул в среднем весе. Он встретится с лучшим в противостоянии между Адесаньей и Пауло Костой.

Отметим, что на этом турнире должен был дебютировать в UFC казахстанец Шавкат Рахмонов, но он снялся из-за травмы, а заменивший его боец потерпел поражение. В другом поединке победу одержал непобежденный россиянин Мовсар Евлоев, которого представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

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