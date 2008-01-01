"3:0 в UFC!". Казахстанский менеджер прокомментировал победу своего небитого бойца

Известный казахстанский менеджер Саят Абдрахманов прокомментировал победу своего подопечного Мовсара Евлоева в поединке на турнире UFC Fight Island 3, который проходит на Бойцовском острове в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Российский боец выиграл у британца Майка Гранди в своем третьем бою под эгидой знаменитого промоушена. При этом он не знает поражений в профессиональной карьере.

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"3:0 в UFC! Отличное начало карьеры в лиге!" - написал Абдрахманов в своем Instagram.

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