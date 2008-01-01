Непобежденный боец казахстанского менеджера выиграл очередной бой в UFC

Мовсар Евлоев одержал победу на турнире UFC Fight Island 3, который проходит на Бойцовском острове в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний российский боец выступил в предварительном карде, где встречался с 33-летним британцем Майком Гранди.

Бой продлился все три раунда. Евлоев одержал победу единогласным решением судей – 29:28, 30:27, 30:27.

Отметим, что менеджером россиянина является известный казахстанский менеджер Саят Абдрахманов. Для Евлоева эта победа стала 13-й в карьере ММА и третьей под эгидой UFC. На его счету нет ни одного поражения. В том числе в свое время он побеждал казахстанца Сергея Морозова.

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