Уроженец Чечни одержал вторую победу за 10 дней в двух разных категориях и установил рекорд UFC

Представитель Швеции Хамзат Чимаев одержал победу в стартовом бою главного карда турнира UFC Fight Island 3 на Бойцовском острове в Абу-Даби и установил рекорд промоушена, передает "Чемпионат".

В полусредней весовой категории 26-летний боец встречался с 25-летним британцем Рисом Макки. Он выиграл техническим нокаутом спустя три минуты и девять секунд.

Эта победа стала для Чимаева уже второй за десять дней - 16 июля он выиграл сабмишном свой дебютный бой в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13. Такой результат является рекордом организации. При этом в предыдущем поединке боец выступал в средней весовой категории.

На данный момент он выиграл все восемь поединков в ММА, причем все - досрочно.

Чимаев, уроженец Чечни, оказался в Швеции в 2011 году, получив у этой страны политическое убежище.

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