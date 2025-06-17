"Актобе" сыграет в Лиге Европы с 15-тикратным чемпионом

ФК "Актобе" узнал соперника по первому отборочному раунду квалификации Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Действующие обладатели Кубка Казахстана сыграют с варшавской "Легией". Первый матч пройдет 10 июля в Польше, а ответный - 17 июля в Казахстане.

"Легия" является 15-кратным чемпионом Польши и рекордсменом по титулам в своем национальном первенстве.

Добавим, что сегодня, 17 июня своего соперника в Лиге чемпионов узнал "Кайрат". Алматинцы в первом отборочном раунде сыграют со словенской "Олимпией".

Кроме того, скоро станет известен соперник "Ордабасы" в квалификации Лиги конференций.



