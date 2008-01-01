Зайнутдинов получил "пятерку" за матч Лиги Европы с "Вольфсбергом"

Euro-football.ru выставил субъективные оценки футболистам московского ЦСКА за матч с "Вольфсбергом" в пятом туре Лиги Европы. Игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов удостоился "пятерки".



Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).



"Бахтиер Зайнутдинов - 5,0. Не очень понял Зайнутдинов свою роль на фланге атаки, тоже пав жертвой флангового защитника Щенникова. После замены Георгия вернулся на привычную позицию, заиграв чуть получше. Но без значимых успехов", - говорится в тексте.



Самые высокие оценки (по 6,5) получили Никола Влашич, Георгий Щенников и Константин Марадишвили. Самые низкие (по 4,0) оказались у Хердура Магнуссона, Ивана Облякова, Ильзата Ахметова, Федора Чалова и Адольфо Гайча.



Отметим, что встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.



После пяти туров российский клуб с тремя очками осел на последнем месте в квартете К, потеряв все шансы на выход в плей-офф.



Зайнутдинов отыграл полный матч за ЦСКА, в который перешел в августе. До этого он защищал цвета "Ростова", другого клуба российской премьер-лиги.