В России признали Зайнутдинова лучшим игроком ЦСКА в пятом матче Лиги Европы

Soccer365.ru считает, что футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов был лучшим в составе московского ЦСКА в матче с австрийским "Вольфсбергом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.



Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.



"Лучший игрок матча - Зайнутдинов. Поначалу болельщики ЦСКА трансфер не оценили, но теперь, по всей видимости, должны больше расположиться к игроку сборной Казахстана. Бахтиер вышел справа в обороне - ему это не в новинку, он универсальный игрок. Но при том, что он играл правого защитника, Зайнутдинов был везде - бегал в атаку справа, бегал в атаку слева (чуть не заработал пенальти на себе), не забывал и об обороне - в начале матча изящным финтом не дал атаке "Вольфсберга" начаться и сам начал атаку "армейцев". В общем, самое приятное впечатление произвел казахский... защитник? Полузащитник? В общем, Зайнутдинов - светлое пятно в сегодняшней игре ЦСКА", - говорится в тексте.



После пяти туров "армейцы" с тремя очками осели на последнем месте в квартете К, потеряв все шансы на выход в плей-офф.



Зайнутдинов отыграл полный матч за ЦСКА, в который перешел в августе. До этого он защищал цвета "Ростова", другого клуба российской премьер-лиги.