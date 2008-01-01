Тренер Зайнутдинова высказался о вылете ЦСКА из Лиги Европы

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко
прокомментировал итог встречи с австрийским "Вольфсбергом"
в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы
.
Встреча прошла в Москве и завершилась
со счетом 1:0 в пользу гостей.
- Тяжело что-то сказать по матчу, как и по всей нашей домашней серии в Лиге Европы, - приводит слова Гончаренко сайт
клуба. - Если ты не забиваешь в трех матчах дома, то это не просто неудача, а катастрофа. По игре казалось, что мы выглядели лучше, но по факту не были. Одно дело создавать моменты, а другое дело - реализовать.
- ЦСКА два года подряд не выходит из группы в Лиге Европы. Это провал или нет?
- Неправильно сравнивать это и прошлогоднее выступления. Там у нас была менее длинная скамейка. В этом году не было периода отдыха между сезонами, и это сказывается у всех наших команд в ноябре и декабре. На тренировках мы видим хорошую команду, но в матчах снижаем уровень игры и движения.
- Понимают ли вас сейчас футболисты в команде, ваши идеи и наработки?
- Мы хорошо понимаем, что делаем, но не хватает следующего шага. Не могу сказать, что игроки меня не понимают, начальные ступени идут хорошо, а затем случаются провальные действия.
- Не было ли желания перейти на схему в три центральных защитника?
- Что касается последних матчей, то у нас только два защитника были в строю, и мысли такой не возникало. Если бы у нас были здоровы Васин, Фукс и Набабкин, то, может быть, мы бы рассмотрели такой вариант. У этой схемы есть как преимущества, так и большие недостатки. Что касается дальнейшего, то нельзя отказываться ни от чего хорошего. У нас были хорошие матчи как с двумя, так и с тремя центральными защитниками.
- С чем связан такой затянувшийся кризис Чалова? И можно ли назвать трансфер Гайча провальным?
- Три месяца пребывания нападающего - это не катастрофа. Мы для себя решили, что Гайчу нужен месяц полноценной подготовки. Поэтому я бы не стал так категорически высказываться. А что касается Чалова, то у него проблема в его открывании.
- На предматчевой пресс-конференции вы говорили, что попробуете удивить соперника в атаке. Что-то удалось реализовать?
- Сегодня ростки наших лучших действий в атаке были, но они пропали, когда игроки начали уставать. А когда ты устаешь, то принимаешь меньше правильных решений.
После пяти туров "армейцы" с тремя очками осели на последнем месте в квартете К, потеряв все шансы на выход в плей-офф.
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
отыграл полный матч за ЦСКА, в который перешел в августе. До этого он защищал цвета "Ростова", другого клуба российской премьер-лиги.