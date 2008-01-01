ЦСКА с Зайнутдиновым в составе потерпел поражение в матче Лиги Европы

Команда потеряла шансы на выход из группы.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
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Групповой этап
ЦСКА М - Вольфсберг

Турнирная таблица

ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, потерпел домашнее поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Армейцы в Москве принимали австрийский "Вольфсберг" и уступили со счетом 0:1.

Автором гола на 22-й минуте стал форвард гостей Дарио Визингер. Он точно пробил в перекладину, от которой мяч отлетел в ворота.

Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе. Это был его пятый матч в Лиге Европы в этом сезоне. ЦСКА же после этого поражения потерял шансы на выход из группы. 

Метки:
ЦСКА Лига Европы Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 01:44
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