Прямая трансляция матча Зайнутдинова за ЦСКА в Лиге Европы

Сегодня, 3 декабря, состоятся матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, примет австрийский "Вольфсберг". Начало игры в 23:55 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

После четырех туров положение команд в группе К выглядит так: "Динамо" Загреб - 8 очков, "Фейеноорд" - 5, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 3.

Зайнутдинов сыграл в группе в этом розыгрыше Лиги Европы четыре полных матча.