"Из-за этого качество страдало". Наставник ЦСКА прокомментировал игру Зайнутдинова в матче Лиги Европы

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, комментируя ничью с нидерландским "Фейеноордом" в домашнем матче Лиги Европы на официальном сайте клуба, также высказался об игре футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.

Напомним, встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0. Зайнутдинов отыграл весь мат.

- Лига Европы - какой-то заколдованный для нас турнир. Мы сегодня вспоминали, когда последний раз одержали победу дома, и оказывается, что это было более трех лет назад, над "Црвеной Звездой". Мы много ударов наносим, может, они случаются издалека, но все равно это удары. В первом тайме игра была более открытая, у нас было больше предпосылок для гола. После удаления соперник уплотнился, а мы начали больше действовать сумбурно, чем ответственно. Мы выпустили высокорослых нападающих, но прострелов с флангов было довольно мало.

- Почему навесы на Гайча и Шкурина не работали?

- Позиции Бистровича и Бахи не совсем свойственны для этих футболистов. У них нет таких навыков как фланговые подачи. Поэтому не было той остроты, которую хотелось бы видеть. Из-за этого качество нападающих где-то страдало.

