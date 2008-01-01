ЦСКА с Зайнутдиновым в составе сыграл вничью в матче Лиги Европы

ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью с "Фейеноордом" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Половину матча "Фейеноорд" играл в меньшинстве - на 48-й минуте был удален нападающий Николай Йоргенсен. Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

ЦСКА набрал три очка в четырех матчах и занимает четвертое место в группе K.

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