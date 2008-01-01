Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на четвертый матч Лиги Европы

Игра будет домашняя.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 22:56
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграет за московский ЦСКА с первых минут в матче с нидерландским "Фейеноордом" в рамках группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча четвертого тура пройдет в ночь на 27 ноября в  Москве и начнется в 23:55 по времени Нур-Султана.

Перед этой игрой московский клуб с двумя очками занимает последнее место в квартете К, а нидерландская команда идет на третьей позиции, набрав четыре балла. 

22-летний Зайнутдинов играет за "армейцев" с августа. До этого защищал цвета "Ростова".
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 22:56
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