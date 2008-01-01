Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на четвертый матч Лиги Европы

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
сыграет за московский ЦСКА
с первых минут в матче с нидерландским "Фейеноордом"
в рамках группового этапа Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча четвертого тура пройдет в ночь на 27 ноября в Москве и начнется в 23:55 по времени Нур-Султана.
Перед этой игрой московский клуб с двумя очками занимает последнее место в квартете К, а нидерландская команда идет на третьей позиции, набрав четыре балла.
22-летний Зайнутдинов играет за "армейцев" с августа. До этого защищал цвета "Ростова".