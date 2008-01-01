"Если устали, пусть ищут другую работу". Экс-тренер сборной Казахстана - о выступлении россиян в еврокубках

Неудачное на текущий момент выступление российских футбольных клубов в еврокубковых турнирах нельзя связывать с усталостью игроков и насыщенным графиком матчей, сказал РИА Новости
бывший тренер сборных России
и Казахстана Александр Бородюк
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После трех туров в Лиге чемпионов и Лиге Европы у российских клубов (санкт-петербургского "Зенита", "Краснодара", столичных "Локомотива" и ЦСКА) нет ни одной победы.
"Если мы говорим просто о футболе, то да, можно выходить и во дворе играть. А если мы говорим о спорте высших достижений, то игроки должны еще больше работать. Я в Германию когда приехал, там такие тренировки были, что сейчас и не снилось. А сейчас одноразовая тренировка - и поехали по домам. Понятно, что нужно рационально подходить к нему, но нужно увеличивать тренировочный процесс, чтобы росла интенсивность игр. Это нужно делать в клубах, это все системный подход. А если устали, пусть другую работу ищут", - заявил Бородюк.
Из-за пандемии коронавируса перерыв между сезонами в России был сокращен и составил чуть более двух недель.
"Это кто-то выдумал, это отмазки. А как в Европе играют? Там не пишут, что они устали, хотя по 60 игр проводят. Тем более, сейчас есть прекрасные условия для восстановления, медицина на высшем уровне. Бред... что же, они должны полгода, что ли, отдыхать? Наоборот, надо увеличивать тренировочный процесс.
Вы знаете, какой в СССР был тренировочный процесс? Были трехразовые тренировки! А сейчас одноразовые. В свое время мы приезжали в национальную сборную и играли четыре на четыре на все поле, а при (Анатолии) Бышовце в олимпийской сборной защитник и нападающий играли один на один на все поле. У Адамаса Соломоновича Голодца в "Динамо" тренировка начиналась с трех тестов Купера и ста прыжков по лестнице", - добавил он.
Напомним, что в 2016 году Бородюк возглавлял "Кайрат", который покинул через три тура после старта чемпионата. В 2017-м тренировал сборную Казахстана. С ним национальная команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью в семи матчах отбора на ЧМ-2018.
В январе 2018 года россиянин ушел из сборной Казахстана.
За ЦСКА с августа выступает воспитанник казахстанского футбола Бахтиер Зайнутдинов
, с тех пор он провел девять игр в РПЛ и забил один гол, плюс три матча на групповом этапе Лиги Европы.