Клуб футболиста с опытом игры в Казахстане потерпел сокрушительное поражение в группе Лиги Европы

Румынский футбольный клуб ЧФР
, за который выступает экс-полузащитник "Актобе"
и "Тобола" Чиприан Дяк
, был разгромлен в гостях итальянской "Ромой"
в третьем туре группового этапа Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Риме завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Голами отметились Генрих Мхитарян (2-я минута), Рожер Ибаньес (24-я), Борха Майорал (34-я, 84-я) и Педро Родригес (89-я).
После этой игры "Рома" с семью очками оказалась на первом месте в квартете А. Следом расположились "Янг Бойз" и ЧФР, набравшие по четыре балла, и софийский ЦСКА, заработавший всего один балл в трех играх.
34-летний Дяк вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.
Румынский полузащитник в 2015 и 2016 годах играл за "Актобе" (один гол в 15 играх) и "Тобол" (два гола в 31 игре). После чемпионата Казахстана с 2017 года защищает цвета нынешнего клуба.