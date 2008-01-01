Клуб футболиста с опытом игры в Казахстане потерпел сокрушительное поражение в группе Лиги Европы

Игра была сделана в первом тайме.

Фото: ФК "Рома"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Сегодня 18:44
Румынский футбольный клуб ЧФР, за который выступает экс-полузащитник "Актобе" и "Тобола" Чиприан Дяк, был разгромлен в гостях итальянской "Ромой" в третьем туре группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Риме завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Голами отметились Генрих Мхитарян (2-я минута), Рожер Ибаньес (24-я), Борха Майорал (34-я, 84-я) и Педро Родригес (89-я).



После этой игры "Рома" с семью очками оказалась на первом месте в квартете А. Следом расположились "Янг Бойз" и ЧФР, набравшие по четыре балла, и софийский ЦСКА, заработавший всего один балл в трех играх.

34-летний Дяк вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

Румынский полузащитник в 2015 и 2016 годах играл за "Актобе" (один гол в 15 играх) и "Тобол" (два гола в 31 игре). После чемпионата Казахстана с 2017 года защищает цвета нынешнего клуба.
Метки:
Футбол Лига Европы КПЛ-2020 Актобе ФК Тобол ФК
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 18:44
© 2008 - 2020 ТОО «EML»