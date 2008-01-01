Клуб экс-игрока "Астаны" выдал убойный матч в Лиге Европы с семью голами

Австрийский "Рапид"
, за который выступает бывший боснийский футболист "Астаны" Срджан Граховац
, победил ирландский "Дандолк"
в третьем туре группового этапа Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Вене и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В первом тайме команды на двоих забили только два мяча, в то время как под занавес встречи устроили настоящую "перестрелку".
У победителей отличились Деян Любичич (22-я минута), Кельвин Аразе (79-я), Максимилиан Хофманн (87-я) и Юсуф Демир (90-я). В составе проигравших голом отметился Патрик Хобан (7-я), а также дубль оформил Давид Макмиллан (81-я и 90+6-я, оба с пенальти).
Как итог, "Рапид" одержал первую победу в квартете В и с тремя очками расположился на третьем месте, тогда как "Дандолк" потерпел третье поражение подряд и осел в подвале таблицы. Лидерство в группе с девятью очками оказалось за "Арсеналом", а на второй строчке разместился "Мольде", в активе которого шесть баллов.
Граховац вышел на замену на 72-й минуте, но результативными действиями не отметился.
В Казахстан 28-летний полузащитник переехал весной 2017 года. Тогда "Астана" выиграла с ним чемпионство, но по окончании сезона он был отдан в аренду в хорватскую "Риеку". В январе Граховац расторг контракт с "Астаной" и бесплатно вернулся в "Рапид".