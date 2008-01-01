"Необычно видеть не вступающего в борьбу". В России раскритиковали Зайнутдинова после поражения ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов получил низкую оценку по итогам матча Лиги Европы с ЦСКА против "Фейеноорда". Игроков российского клуба по десятибальной шкале оценил портал euro-football.ru.

"Бахтиер Зайнутдинов - 3,5. Необычно видеть Зайнутдинова, опаздывающего к эпизодам, не вступающего в борьбу. Но сегодня так и было.

Бахтиер спокойно бежал рядом с Бергейсом, когда голландец простреливал на первый гол. И также не накрыл Кекджу, хотя тот перед результативным ударом находился в двух метрах от Зайнутдинова", - пишет СМИ.

Напомним, ЦСКА встречался с голландским "Фейеноордом" на выезде и уступил со счетом 1:3. Зайнутдинов получил желтую карточку.

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